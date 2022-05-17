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МИД Польши запросил у ЕС финансовой помощи для беженцев с Украины

МИД Польши попросил ЕК о финпомощи для украинских беженцев
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Украинские беженцы в Польше
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Польша приняла более 2 млн беженцев с Украины, поэтому страна нуждается в финансовой помощи со стороны Евросоюза (ЕС), заявил в понедельник, 16 мая, на встрече глав МИД ЕС с коллегой из Канады в Брюсселе замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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«У нас более 2 млн беженцев с Украины, подавляющее большинство из которых женщины с детьми», — цитирует его портал Polska Times.

Пшидач добавил, что польская комиссия добивается того, чтобы Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные средства поддержки в связи с наплывом беженцев из Украины. Он подчеркнул, что в финансовой поддержке нуждаются простые граждане, которые зачастую открывают двери своих домов и принимают украинских соседей.

При этом на прошлой неделе в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны.

Поляки призывают уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.

В начале марта также в социальных сетях распространились видео жителей Молдавии с жалобами на беженцев с Украины. Одна из местных жительниц рассказала, что некоторым беженцам, размещенным в отеле, не понравилось, что был закрыт бассейн.

Беженцы с Украины появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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