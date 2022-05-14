Жители Польши потребовали от беженцев с Украины вернуться на родину

Поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны.

В Сети появилось видео с очередным митингом, который устроили украинские беженцы в центре Варшавы.

На кадрах видно, что группа молодых поляков пытается разогнать протестующих. Они считают поведение украинцев слишком развязным в чужой стране.

Поляки призывают уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.

«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — кричат молодые люди протестующим.

Кроме того, жители Польши называют украинцев бандеровцами и задают им вопросы, как они могут защищать нацистов после того, что случилось на их родной земле.

3 марта также в социальных сетях распространились видео жителей Молдавии с жалобами на беженцев с Украины. Одна из местных жительниц рассказала, что некоторым беженцам, размещенным в отеле, не понравилось, что был закрыт бассейн.

Также она рассказала об инциденте, произошедшем в точке общепита: украинец, заказав несколько бургеров, вместо оплаты заказа показал свой паспорт. Так, отмечает девушка, мужчина понадеялся, что из-за ситуации вокруг Украины его обслужат бесплатно.

Она также рассказала об отказе некоторых украинских беженцев говорить с молдаванами на русском языке.