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Один человек скончался и восемь ранены из-за обстрела Кременной в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один человек скончался и восемь пострадали во время обстрела украинскими солдатами города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) в среду, 1 июня. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Кременная, по предварительным данным, погиб один мирный житель и восемь человек получили ранения», — сказано в сообщении.

Бои за освобождение города Кременная были начаты в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели молниеносно организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

Ранее, 28 мая, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град».

Также в этот день украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Градов» три раза, было выпущено 14 ракет.

Кроме того, в субботу корреспондент «Известий» Денис Кулага снял обстрел ВСУ во время боев в окрестностях города Золотое в ЛНР. Съемочная группа вместе с отрядом отошла к взорванному украинскими силовиками мосту, который раньше соединял Первомайск и Золотое.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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