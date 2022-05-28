Военкор «Известий» снял обстрел со стороны ВСУ около Золотого

Корреспондент «Известий» Денис Кулага снял обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в окрестностях города Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры поступили в распоряжение издания 28 мая.

По словам журналиста, съемочная группа вместе с отрядом отошла к взорванному украинскими силовиками мосту, который раньше соединял Первомайск и Золотое. Ранее в мае это были позиции ВСУ.

Местность, по его словам, пристрелена. Поэтому тех, кто сюда попадает, уже встречает украинская разведка и обстреливает.

Рядом работает российская авиация, она заставляет смолкнуть орудия украинских артиллеристов. А у журналистов появилась возможность под шум винтов вертолетов отойти на безопасное расстояние.

«Благо всё обошлось без последствий, самое главное — никто не пострадал и задача, которая стояла перед разведчиками, выполнена», — сказал журналист.

После боевого выхода разведчики и журналисты вернулись в место дислокации на боевой машине пехоты.

Ранее в субботу Кулага снял видео во время боев в окрестностях Золотого, из которого следует, что военнослужащие Украины оборудовали огневые точки между жилыми кварталами. Украинские силовики выгоняют людей из жилья и оборудуют в зданиях опорные пункты.

26 мая Кулага показал видео уничтожения укрепленных районов вооруженных сил Украины с помощью ракетного комплекса «Фагот» в Золотом. На кадрах оператор навел переносной противотанковый комплекс на цель с помощью оптического прицела. Под ударом оказалось сразу несколько огневых точек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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