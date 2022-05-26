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Военкор «Известий» показал кадры удара комплексом «Фагот» по ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 26 мая показал видео уничтожения укрепленных районов вооруженных сил Украины с помощью ракетного комплекса «Фагот» в городе Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На кадрах видно, как оператор навел переносной противотанковый комплекс на цель с помощью оптического прицела. Под ударом оказалось сразу несколько огневых точек.

«В нашу задачу входит не только уничтожение огневых точек. Благодаря разведке мы выясняем места нахождения боеприпасов и боевой техники врага, передаем эти данные артиллеристам для массивного уничтожения», — рассказал военнослужащий.

Украинские боевики открыли беспорядочный огонь, что создало разведчикам идеальное прикрытие для отхода с позиций. Бойцы ВСУ в растерянности попытались бежать, когда увидели рядом удар. Выжившие украинские солдаты нырнули в блиндажи, но и там их встретили огнем.

Кроме того, журналист показал вторую линию обороны в Золотом. Туда съемочная группа подобралась через лесистую местность вместе с ротой разведчиков.

Передвигаться самостоятельно на этой территории опасно, поэтому на место постоянной дислокации журналистов вернет военная техника.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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