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Опубликованы кадры размещенных позиций ВСУ среди домов в Золотом в ЛНР

Журналист «Известий» показал позиции ВСУ среди жилых домов в Золотом в ЛНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 28 мая снял видео во время боев в окрестностях города Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР), из которого следует, что военнослужащие Украины оборудовали огневые точки между жилыми кварталами.

По словам журналиста, укрепленные позиции ВСУ в окрестностях Золотого видны как на ладони. Заметно, как они соединяются между собой.

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«Есть еще одна ощутимая проблема. Связана она с тем, что помимо готовых огневых точек ВСУ сейчас занимают мирные дома обычных граждан», — отметил журналист.

Украинские силовики выгоняют людей из жилья и оборудуют в зданиях опорные пункты.

26 мая Кулага показал видео уничтожения укрепленных районов вооруженных сил Украины с помощью ракетного комплекса «Фагот» в Золотом. На кадрах оператор навел переносной противотанковый комплекс на цель с помощью оптического прицела. Под ударом оказалось сразу несколько огневых точек.

Также журналист показал вторую линию обороны в Золотом, куда съемочная группа подобралась через лесистую местность вместе с ротой разведчиков.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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