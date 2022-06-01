В Совфеде допустили референдумы в Донбассе и на юге Украины в течение года

В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях в течение года могут пройти референдумы о присоединении к России. Об этом в среду, 1 июня, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что эти территории изначально были русскими.

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории. Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией», — сказал сенатор в комментарии «РИА Новости».

В этот же день секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что подконтрольная Вооруженным силам РФ Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России «вне всяких сомнений». Что касается Запорожской области, то решение о вхождении в состав РФ, по его мнению, вероятнее всего, поддержат и там.

Ранее в среду замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским. По его прогнозам, за вступление в Российскую Федерацию проголосует не менее 60% граждан.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. На следующий день Стремоусов сообщил, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российский паспорт.

Также стало известно, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Кроме того, в Херсоне запущены зоны бесплатного Wi-Fi, а магазины перешли на расчеты в рублях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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