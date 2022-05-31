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В Херсонской области проведут референдум по вхождению в состав России

Власти Херсонской области уверены, что регион станет полноценным субъектом РФ
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Фото: TASS/Krystian Maj
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В Херсонской области проведут референдум по вхождению в состав России. Об этом 31 мая сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Когда мы придем на референдум, который мы все-таки проведем, чтобы не было вопросов ни к кому, то проголосуют жители Херсонской области минимум 60, а то и 70% за вступление в Российскую Федерацию», — сказал он «РИА Новости».

Стремоусов выразил уверенность, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины», — сказал он.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах. Также стало известно, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Кроме того, в Херсоне запущены зоны бесплатного Wi-Fi.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. На следующий день Стремоусов сообщил, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российский паспорт.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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