Лондон заявил о планах направить на Украину ракетные системы M270

Великобритания направит на Украину американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Отмечается, что установки способны поражать цели на расстоянии до 80 км, поэтому их наличие «значительно повысит «возможности украинских сил». Украинские военные будут обучены тому, как использовать данные пусковые установки.

«Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении своих героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны. <...> По мере того как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины», — приводит слова Уоллеса CNN.

Кроме того, этот шаг был «тесно скоординирован» с решением США предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

Дальность действия ракет стала камнем преткновения в дискуссиях последних нескольких недель. Западные чиновники обеспокоены тем, что предоставление Киеву таких систем, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать эскалацию конфликта.

Днем ранее газета Politico сообщила, что Великобритания ведет переговоры с США о поставках на Украину американских РСЗО М270. Отмечалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон согласовывал вопрос о поставках с президентом США Джо Байденом.

В тот же день Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

19 мая канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Кроме того, Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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