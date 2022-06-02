Politico сообщила о переговорах США и Британии о реэкспорте американских РСЗО

Великобритания ведет переговоры с Соединенными Штатами о поставках на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. Об этом в среду, 1 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, в среду премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон согласовывал вопрос о поставках с президентом США Джо Байденом, а затем в четверг переговоры продолжатся между министром иностранных дел Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеным. Отмечается, что из-за имеющихся регулирующих правил Вашингтон должен официально одобрить реэкспорт систем РСЗО и, как утверждает издание, администрация американского лидера почти наверняка даст зеленый свет.

Системы M270 могут поражать цели на расстоянии около 50 миль (80 км). Дальность действия ракет стала камнем преткновения в дискуссиях последних нескольких недель. Западные чиновники обеспокоены тем, что предоставление Киеву таких систем, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также в среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Кроме того, по словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, Украина планирует использовать ракетные системы большой дальности для ударов по приграничной территории России. Он также добавил, что данными действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, а также уничтожении украинского мирного населения.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов 1 июня в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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