Минобороны предупредило о плане Киева наносить удары американскими РСЗО по РФ

Украина планирует использовать ракетные системы большой дальности для ударов по России. Об этом в среду, 1 июня, сообщили на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что данными действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, а также уничтожении украинского мирного населения.

Кроме того, Мизинцев сообщил, что подразделения Теробороны Украины оборудовали оружейный склад в одном из лицеев Одессы. В районе общежития и школы № 56 оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.

В ходе брифинга Мизинцев также рассказал, что Россия 1 июня провела пять гуманитарных акций, передав более 400 т предметов первой необходимости и продуктов питания жителям Донбасса, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также в среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой, отметил Кортунов.

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн, стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».