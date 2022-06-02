Сделали «Визу»: подразделение платёжной системы в РФ поменяло название

Подразделение Visa в России сменило название с ООО «Виза Интернешнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза» . Это следует из данных СПАРК, с которыми ознакомились «Известия». Как пояснили юристы, таким образом компания пытается не подчеркивать связь дочернего общества с головной компанией для снижения рисков со стороны обеих . В марте Visa объявила, что уходит из России, а ЦБ исключил ее из реестра операторов платежных систем. Однако местное юрлицо, вероятно, продолжит проводить мониторинг работы карт и консультировать по нетривиальным технологическим вопросам.

Сила имени

Дочерняя компания Visa зарегистрирована в России с ноября 2009 года . Она на 99% принадлежит Visa International Service Association и на 1% — Visa International Holdings LLC. Обе компании зарегистрированы в США, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомились «Известия». 11 апреля российское подразделение внесло поправки в учредительные документы, сменив название с ООО «Виза Интернэшнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза».

Гендиректором российского юрлица с ноября 2019 года остается Михаил Бернер. Виды деятельности компании в последнее время не менялись . Основной из них — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных СПАРК. Среди других — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность в области права и рекламных агентств, а также исследование конъюнктуры рынка.

Платежная отсылка Штаб-квартира Visa Inc. в Калифорнии Фото: commons.wikimedia.org/Coolcaesar

По данным СПАРК, головная компания Visa Inc. (зарегистрирована в США) владеет Visa International Services Association и Visa International Holdings. Первой, в свою очередь, принадлежат российская ООО «Виза» и украинская «Виза Украина». Второй — Visa Europe Limited.

В марте 2022 года Visa, как и MasterCard, заявила об уходе из России и прекращении работы с национальными банками. Внутри страны карты международных платежных систем продолжают действовать , операции, платежи проходят через национальную систему платежных карт. Однако за рубежом, в иностранных интернет-магазинах, а также через Apple Pay и Google Pay трансакции не совершаются. «Известия» направили запросы об изменении названия компании в головной офис Visa, российское подразделение и в ЦБ.

В соответствии с законом «О национальной платежной системе» 161-ФЗ, оператором платежной системы может быть только компания, внесенная в соответствующий реестр ЦБ. Из него 18 марта 2022-го были исключены Visa и MasterCard.

Платежная отсылка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уход платежной системы из страны при сохранении работоспособности карт на этой территории — прецедент как для головной компании, так и для местного офиса , подчеркнула глава Национального платежного совета Алма Обаева: поэтому компания ищет возможности по юридическому оформлению своего бизнеса . Юрлицо, которое Visa сохранила в России, может выполнять мониторинг работы карт на территории страны, а также консультировать других участников платежного рынка по ряду неординарных технологических аспектов, предположила эксперт.

Скрыть связь

Открытие международной компанией местного юрлица для ведения дел в конкретной юрисдикции — это нормальная и широко распространенная практика: так проще заключать договоры и платить налоги , пояснил «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Он отметил, что использование в наименовании местного юрлица транскрипции названия материнской компании — это способ подчеркнуть связь между местным юридическим лицом и материнской международной компанией.

— Но если в обычных экономических условиях компании не скрывают эту связь, то в условиях санкций и сложной геополитической обстановки международные компании, наоборот, стараются ее скрыть для снижения рисков привлечения национального юрлица и его сотрудников к ответственности за действия материнской компании . Наименование было изменено на ООО «Виза», то есть они в названии полностью ушли от термина «платежная система», чтобы максимально отгородиться от международной платежной системы Visa, — подчеркнул Ефим Казанцев.

Платежная отсылка Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

По его словам, наглядным примером стало ООО «Гугл», на которое не так давно был наложен оборотный штраф за нарушения, связанные с деятельностью материнской компании Google LLC. Вероятно, именно этот прецедент во многом определил решение Visa об изменении наименования российского юридического лица: если раньше они хотели подчеркнуть связь компаний, то теперь стараются максимально обособить российскую фирму от международной.

— Среди видов деятельности нет финансовых услуг, только консультирование, реклама, исследования, обработка данных и деятельность в области права. Таким образом, ООО «Виза» с юридической точки зрения к платежному сервису Visa прямого отношения не имеет . Что касается ухода Visa из России как сервиса, то это не влечет за собой возникновение юридической обязанности закрыть российское юрлицо. ООО «Виза» создано по российским законам и может существовать независимо от того, работает ли международный сервис Visa в России или нет , — подчеркнул юрист.

Причины, по которым компания поменяла название с непроизносимой игры слов на ООО «Виза», скорее всего, сугубо внутренние, полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. По его предположениям, такое изменение могла продиктовать корпоративная политика. Возможно, это попытка дополнительно дистанцироваться от России со стороны головного офиса, добавил юрист. Он подчеркнул: само по себе переименование не имеет абсолютно никаких правовых последствий ни для Visa, ни для клиентов, ни для контрагентов этого общества.

Платежная отсылка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦБ не раскрывает, какая доля платежей приходится на карты Visa в стране. По данным Банка России, на карты «Мир» приходится 34,3% эмиссии, а в совокупности на карты иностранных платежных систем — 65,7%. Из сведений регулятора следует, что по итогам 2021 года в России было выпущено 329,1 млн карт, из них в использовании находится 231,5 млн.