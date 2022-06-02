Сделали «Визу»: подразделение платёжной системы в РФ поменяло название
Подразделение Visa в России сменило название с ООО «Виза Интернешнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза». Это следует из данных СПАРК, с которыми ознакомились «Известия». Как пояснили юристы, таким образом компания пытается не подчеркивать связь дочернего общества с головной компанией для снижения рисков со стороны обеих. В марте Visa объявила, что уходит из России, а ЦБ исключил ее из реестра операторов платежных систем. Однако местное юрлицо, вероятно, продолжит проводить мониторинг работы карт и консультировать по нетривиальным технологическим вопросам.
Сила имени
Дочерняя компания Visa зарегистрирована в России с ноября 2009 года. Она на 99% принадлежит Visa International Service Association и на 1% — Visa International Holdings LLC. Обе компании зарегистрированы в США, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомились «Известия». 11 апреля российское подразделение внесло поправки в учредительные документы, сменив название с ООО «Виза Интернэшнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» на ООО «Виза».
Гендиректором российского юрлица с ноября 2019 года остается Михаил Бернер. Виды деятельности компании в последнее время не менялись. Основной из них — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных СПАРК. Среди других — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность в области права и рекламных агентств, а также исследование конъюнктуры рынка.
Штаб-квартира Visa Inc. в Калифорнии
По данным СПАРК, головная компания Visa Inc. (зарегистрирована в США) владеет Visa International Services Association и Visa International Holdings. Первой, в свою очередь, принадлежат российская ООО «Виза» и украинская «Виза Украина». Второй — Visa Europe Limited.
В марте 2022 года Visa, как и MasterCard, заявила об уходе из России и прекращении работы с национальными банками. Внутри страны карты международных платежных систем продолжают действовать, операции, платежи проходят через национальную систему платежных карт. Однако за рубежом, в иностранных интернет-магазинах, а также через Apple Pay и Google Pay трансакции не совершаются. «Известия» направили запросы об изменении названия компании в головной офис Visa, российское подразделение и в ЦБ.
В соответствии с законом «О национальной платежной системе» 161-ФЗ, оператором платежной системы может быть только компания, внесенная в соответствующий реестр ЦБ. Из него 18 марта 2022-го были исключены Visa и MasterCard.
Уход платежной системы из страны при сохранении работоспособности карт на этой территории — прецедент как для головной компании, так и для местного офиса, подчеркнула глава Национального платежного совета Алма Обаева: поэтому компания ищет возможности по юридическому оформлению своего бизнеса. Юрлицо, которое Visa сохранила в России, может выполнять мониторинг работы карт на территории страны, а также консультировать других участников платежного рынка по ряду неординарных технологических аспектов, предположила эксперт.
Скрыть связь
Открытие международной компанией местного юрлица для ведения дел в конкретной юрисдикции — это нормальная и широко распространенная практика: так проще заключать договоры и платить налоги, пояснил «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Он отметил, что использование в наименовании местного юрлица транскрипции названия материнской компании — это способ подчеркнуть связь между местным юридическим лицом и материнской международной компанией.
— Но если в обычных экономических условиях компании не скрывают эту связь, то в условиях санкций и сложной геополитической обстановки международные компании, наоборот, стараются ее скрыть для снижения рисков привлечения национального юрлица и его сотрудников к ответственности за действия материнской компании. Наименование было изменено на ООО «Виза», то есть они в названии полностью ушли от термина «платежная система», чтобы максимально отгородиться от международной платежной системы Visa, — подчеркнул Ефим Казанцев.
По его словам, наглядным примером стало ООО «Гугл», на которое не так давно был наложен оборотный штраф за нарушения, связанные с деятельностью материнской компании Google LLC. Вероятно, именно этот прецедент во многом определил решение Visa об изменении наименования российского юридического лица: если раньше они хотели подчеркнуть связь компаний, то теперь стараются максимально обособить российскую фирму от международной.
— Среди видов деятельности нет финансовых услуг, только консультирование, реклама, исследования, обработка данных и деятельность в области права. Таким образом, ООО «Виза» с юридической точки зрения к платежному сервису Visa прямого отношения не имеет. Что касается ухода Visa из России как сервиса, то это не влечет за собой возникновение юридической обязанности закрыть российское юрлицо. ООО «Виза» создано по российским законам и может существовать независимо от того, работает ли международный сервис Visa в России или нет, — подчеркнул юрист.
Причины, по которым компания поменяла название с непроизносимой игры слов на ООО «Виза», скорее всего, сугубо внутренние, полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. По его предположениям, такое изменение могла продиктовать корпоративная политика. Возможно, это попытка дополнительно дистанцироваться от России со стороны головного офиса, добавил юрист. Он подчеркнул: само по себе переименование не имеет абсолютно никаких правовых последствий ни для Visa, ни для клиентов, ни для контрагентов этого общества.
ЦБ не раскрывает, какая доля платежей приходится на карты Visa в стране. По данным Банка России, на карты «Мир» приходится 34,3% эмиссии, а в совокупности на карты иностранных платежных систем — 65,7%. Из сведений регулятора следует, что по итогам 2021 года в России было выпущено 329,1 млн карт, из них в использовании находится 231,5 млн.