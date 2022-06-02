Военные РФ установили контроль над стратегическим аэродромом в ходе спецоперации

Минобороны России в четверг, 2 июня, рассказало о новых подвигах российских военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса.

Так, выполняя задачу по захвату стратегически важного аэродрома, охранявшегося усиленным националистическим формированием противника, радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона старшина Антон Седегов в составе спецгруппы десантировался с вертолета, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. В итоге группа выбила врага с оборонительных позиций и установила контроль над районом аэродрома. Профессиональные действия Антона Седегова помогли блокировать критически важные объекты аэродрома, находящиеся на территории площадью около 15 квадратных километров.

Благодаря отваге и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Горбачука, был нанесен серьезный урон боеспособности противника по одному из ключевых направлений. Горбачук в составе своего расчета нанес ракетный удар по скоплению техники, обеспечивающей пополнение войскового запаса на склад ракетного и артиллерийского вооружения националистов.

В результате решительных действий ефрейтора Ивана Зубова, действовавшего в составе зенитного ракетного расчета, было уничтожено две воздушные цели противника — самолеты СУ-25 и СУ-24. Это позволило не допустить нанесения авиационных ударов по живой силе и технике российских подразделений.

Накануне российское оборонное ведомство рассказало о героизме радиста Виталия Никитина, восстановившего модуль связи под вражеским огнем. Благодаря действиям Никитина были переданы координаты расположения огневых позиций противника, и по врагу был нанесен значительный урон.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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