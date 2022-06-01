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Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России в среду, 1 июня, объявило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Так, продвигаясь к позициям российских войск, колонна сводного батальона материально-технического обеспечения, в составе которой находился младший сержант Евгений Смирнов, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Машина, которой управлял Евгений, повредила колесо и потеряла ход. Не растерявшись, младший сержант занял огневую позицию и прицельным огнем уничтожил трех диверсантов. После того, как противник потерял значительное количество живой силы и отступил, российский военный восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район.

Батальонно-тактическая группа сержанта Виталия Никитина, ведя ожесточенные бои с украинскими националистами, вытесняла противника с занимаемых позиций. Отступая, националисты вели ответный минометный огонь. В ходе очередного обстрела, осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего коммуникация в группе была перекрыта. Виталий, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Сержанту удалось оперативно вернуть его работоспособность и заново настроить радиостанцию. Благодаря действиям Никитина были переданы координаты расположения огневых позиций противника и по врагу был нанесен значительный урон — он был вынужден отступить.

Выполняя задачи по освобождению от националистов одного из населенных пунктов, старший лейтенант Роман Соснин обнаружил опорный пункт противника и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Офицер грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности и вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. В результате, несмотря на превосходящие силы противника, российская мотострелковая рота Соснина уничтожила вражеские доты и овладела опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков.

Накануне российское оборонное ведомство рассказало о героизме санитарного инструктора, старшины Галины Пидгурской, которая под плотным огнем противника оказала помощь 20 раненым мотострелковой бригады прямо на поле боя. Она также лично вынесла их из-под обстрела в безопасное место и обеспечила маскировку, благодаря чему жизни солдат были спасены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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