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Санинструктор вынесла из-под обстрела 20 раненых в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Минобороны России во вторник, 31 мая, сообщило о новых проявлениях мужества и героизма российских военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса.

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Так, санитарный инструктор, старшина Галина Пидгурская под плотным огнем противника оказала помощь 20 раненым мотострелковой бригады прямо на поле боя. Она также лично вынесла их из-под обстрела в безопасное место и обеспечила маскировку, благодаря чему жизни солдат были спасены. После окончания боя Пидгурская обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

В ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов противник предпринял попытку отрезать от основных сил взвод мотострелков, в состав которого входил младший сержант Даниил Рыжков. Передвигаясь на БТР и ведя огонь по боевикам, при поддержке сил подразделения Рыжков осуществил прорыв редутов противника. Даниил получил осколочное ранение руки, но смог самостоятельно оказать себе медицинскую помощь и продолжил вести бой. В результате он уничтожил до 10 украинских националистов. Попытка окружить российских мотострелков сорвалась, а противник отступил с большими потерями.

Подполковник Сергей Губанов вместе со своим танковым батальоном принимал участие в наступательной операции по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Находясь под вражеским огнем, офицер обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела и вступил в бой с противником. Лично управляя танком Т-72Б3, уничтожил три танка, четыре единицы БМП-2 и более 30 боевиков. В течение суток непрерывного боя подразделение подполковника Губанова прикрывало огнем мотострелковые подразделения, что позволило освободить населенный пункт от украинских вооруженных формирований.

Накануне в российском оборонном ведомстве отметили мужество и решительность сержанта Балты Цыренжапова. При подходе к населенному пункту он обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Несмотря на значительный перевес сил противника, Балта принял решение дать бой. Смелые и профессиональные действия его группы позволили уничтожить до 30 боевиков и три вражеских грузовых автомобиля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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