Минобороны России во вторник, 31 мая, сообщило о новых проявлениях мужества и героизма российских военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса.

Так, санитарный инструктор, старшина Галина Пидгурская под плотным огнем противника оказала помощь 20 раненым мотострелковой бригады прямо на поле боя. Она также лично вынесла их из-под обстрела в безопасное место и обеспечила маскировку, благодаря чему жизни солдат были спасены. После окончания боя Пидгурская обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

В ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов противник предпринял попытку отрезать от основных сил взвод мотострелков, в состав которого входил младший сержант Даниил Рыжков. Передвигаясь на БТР и ведя огонь по боевикам, при поддержке сил подразделения Рыжков осуществил прорыв редутов противника. Даниил получил осколочное ранение руки, но смог самостоятельно оказать себе медицинскую помощь и продолжил вести бой. В результате он уничтожил до 10 украинских националистов. Попытка окружить российских мотострелков сорвалась, а противник отступил с большими потерями.

Подполковник Сергей Губанов вместе со своим танковым батальоном принимал участие в наступательной операции по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Находясь под вражеским огнем, офицер обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела и вступил в бой с противником. Лично управляя танком Т-72Б3, уничтожил три танка, четыре единицы БМП-2 и более 30 боевиков. В течение суток непрерывного боя подразделение подполковника Губанова прикрывало огнем мотострелковые подразделения, что позволило освободить населенный пункт от украинских вооруженных формирований.

Накануне в российском оборонном ведомстве отметили мужество и решительность сержанта Балты Цыренжапова. При подходе к населенному пункту он обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Несмотря на значительный перевес сил противника, Балта принял решение дать бой. Смелые и профессиональные действия его группы позволили уничтожить до 30 боевиков и три вражеских грузовых автомобиля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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