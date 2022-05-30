МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в понедельник, 30 мая, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о действиях майора Дмитрия Михайлова, который командовал мотострелковым полком во время освобождения одного из населенных пунктов. Несмотря на усиленную оборону противника, подразделениями полка был установлен контроль над населенным пунктом и произведен разгром крупной группировки противника. Под руководством майора были уничтожены три БТР-80, один танк Т-72 и множество противотанковых комплексов иностранного производства.

После освобождения населенного пункта была организована оборона занятых позиций. Противник, желая вернуть населенный пункт под свой контроль, предпринял попытки прорвать оборону. Однако российские мотострелки сумели отразить три атаки противника и под непрерывным минометным огнем националистов подразделения полка нанесли контрудар. Это позволило создать условия для захвата инициативы и лишить противника возможности продолжать наступательные действия. В ходе удержания обороны потерь среди личного состава полка допущено не было.

Также в МО отметили мужество и решительность сержанта Балты Цыренжапова. Он руководил группой российских военнослужащих, которая участвовала в атаке огневых позиций вражеских артиллерийских подразделений вблизи одного из населенных пунктов.

При подходе к населенному пункту сержант обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Оценив ситуацию, Балта принял решение дать бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу. Смелые и профессиональные действия его группы позволили уничтожить до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля. Уничтожение готовящейся засады позволило наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, майор Адель Кильмухаметов получил задачу на уничтожение пяти целей противника. Уяснив объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей. В итоге дивизион уничтожил четыре взводных опорных пункта, одну артиллерийскую батарею и две реактивных системы залпового огня. Профессиональные действия дивизиона майора способствовали созданию бреши в оборонительных рубежах противника, в результате освобожденный пункт был освобожден от украинских националистов силами танкового полка.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов, а также поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника.

В этот же день стало известно, что российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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