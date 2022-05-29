Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья готовы передать военным ВС РФ морскую базу в Бердянске
Мир
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
Армия
Командующий РВСН заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармату»
Общество
Новый поезд из Адлера в Крым запустят с 1 июня
Спорт
Шестеркин оформил ассистентский дубль в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной»
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине
Мир
Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа

Российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов

Минобороны РФ: за сутки уничтожено более 300 украинских националистов
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов, а также поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом сообщил в воскресенье, 29 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 места сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов уничтожено более 300 националистов», — сказал Конашенков на брифинге.

​В ЕС задумали платить за газ в рублях. Спецоперация в Донбассе 29 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Представитель Минобороны добавил, что с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожено 183 самолета, 128 вертолетов, 1 049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1 722 реактивных снаряда по артиллерии и миномету, а также 3 270 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее в воскресенье Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам противника. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022