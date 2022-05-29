Российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов, а также поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом сообщил в воскресенье, 29 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 места сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов уничтожено более 300 националистов», — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожено 183 самолета, 128 вертолетов, 1 049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1 722 реактивных снаряда по артиллерии и миномету, а также 3 270 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее в воскресенье Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам противника. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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