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​В ЕС задумали платить за газ в рублях. Спецоперация в Донбассе 29 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается. Бывшему президенту Петру Порошенко не разрешили выезд из страны. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 6 снарядов калибром 122 миллиметра. Несмотря на спецоперацию, сохраняется сообщение между Херсонской областью и Украиной. А тем временем Евросоюз рассматривает возможность отсрочки эмбарго на российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу «Дружба». Подробнее о спецоперации и других событиях, касающихся ее, в прямой трансляции «Известиям».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:08
Украинские войска обстреляли утром Первомайск, выпустив 6 снарядов калибром 122 мм, заявили в ЛНР
Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:05
Запорожская область может передать в распоряжение России военный аэродром в Мелитополе и военно-морскую базу «Восток» в Бердянске, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 09:03
Сегодня, 08:59
В Запорожье для приема документов на паспорта РФ могут создать выездные бригады полиции, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:16
Украинские войска за 5 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:02
Трамп считает, что позиция США по Украине чревата конфликтом мирового масштаба.
Сегодня, 08:01
Страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рублях, сообщило агентство Блумберг.
Сегодня, 07:59
Педагогам, директорам предприятий и мэрам Запорожья угрожают пожизненным тюремным сроком за сотрудничество с РФ, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 07:57
Украина заблокировала торговые отношения Запорожской области и РФ на миллиарды долларов, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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