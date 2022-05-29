​В ЕС задумали платить за газ в рублях. Спецоперация в Донбассе 29 мая

Украинские войска обстреляли утром Первомайск, выпустив 6 снарядов калибром 122 мм, заявили в ЛНР
Запорожская область может передать в распоряжение России военный аэродром в Мелитополе и военно-морскую базу «Восток» в Бердянске, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожье для приема документов на паспорта РФ могут создать выездные бригады полиции, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска за 5 минут обстреляли Пантелеймоновку и Донецк, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Трамп считает, что позиция США по Украине чревата конфликтом мирового масштаба.
Страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рублях, сообщило агентство Блумберг.
Педагогам, директорам предприятий и мэрам Запорожья угрожают пожизненным тюремным сроком за сотрудничество с РФ, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украина заблокировала торговые отношения Запорожской области и РФ на миллиарды долларов, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.