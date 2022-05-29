Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного арсенала ВСУ в Кривом Роге

Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — сказал генерал.

Также в этот день Конашенков заявил о том, что российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов, а также поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, в воскресенье Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам противника. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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