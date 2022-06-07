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Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня, в День России. Об этом во вторник, 7 июня, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Мы планируем на 12-е число, на День России <...> выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, жители Херсонской и Запорожской областей не будут платить пошлину при подаче документов на получение российского гражданства.

«Люди не будут платить эти 300 рублей. Потому что это достаточно большие деньги при отсутствии зарплаты», — отметил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что с понедельника единственный в Херсонской области центр приема документов проконсультировал 2 тыс. человек, 400 заявок обработано.

Днем ранее стало известно, что центры выдачи паспортов России откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов, так жители смогут получить российский паспорт по месту своего жительства и не ездить в Мелитополь, чтобы там подать заявление на гражданство РФ.

В тот же день сообщалось об открытии таких центров в Херсонской области. Так, Сальдо сообщил о скорой возможности подачи в Херсоне документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Сальдо подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось..

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.

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