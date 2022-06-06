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В МВД рассказали об открытии центров выдачи паспортов РФ в Запорожье

МВД: центры выдачи паспортов РФ откроют в ряде городов Запорожской области
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Фото: РИА Новости
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Центры выдачи паспортов России откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Об этом сообщил в понедельник, 6 июня, заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.

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«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Селиванов уточнил, что так жители смогу получить российский паспорт по месту своего жительства, и не ездить в Мелитополь, чтобы там подать заявление на гражданство РФ.

Ранее в понедельник сообщалось об открытии таких центров в Херсонской области. Так, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо сообщил о скорой возможности подачи в Херсоне документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Сальдо подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как жители освобожденной российскими войсками Херсонской области получают гражданство в паспортном столе.

Всего на 4 июня специалисты центра приема документов на получение российского гражданства Херсонской области приняли более 380 пакетов документов от жителей.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в этот же день сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области — «абсолютно русское по ментальности».

Освобожденная от украинских националистов Херсонская область также заявляла о желании войти в состав РФ. Председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал 7 мая, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников

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