Более 380 пакетов документов подано в Херсонской области на получение паспорта РФ

Более 380 пакетов документов приняли специалисты центра приема документов на получение российского гражданства от жителей Херсонской области. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«За пять дней, с 30 мая по 3 июня включительно, подали 385 [пакетов документов]. Это проверенные документы, переданные на оформление паспорта. За консультациями в этот период обратилось около 2 тыс. человек», — сказал он.

Он добавил, что количество обращений превысило его ожидания.

Кроме того, Сальдо отметил, что в Херсонской области откроют четыре новых центра приема документов на получение российского гражданства, три из которых будут находиться в Херсоне и один — в Новой Каховке.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что в Херсоне количество человек, обратившихся с заявлениями в пункт приема документов на получение российского гражданства, достигло почти 1,5 тыс.

2 июня стало известно, что уже около 250 жителей Херсонской области подали заявки на получение российского гражданства.

6 мая Стремоусов заявлял, что жители области получат право на российское гражданство. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

24 мая Стремоусов заявлял, что регион не намерен добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы.

Херсонская область была освобождена от украинских националистов в середине марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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