Корреспондент «Известий» показал процесс выдачи российского гражданства в Херсоне

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 5 июня показал, как жители освобожденной российскими войсками Херсонской области получают гражданство в паспортном столе, организованном военно-гражданской администрацией РФ.

Дмитрий Кузьменко пришел получать российское гражданство вместе с женой. Как им сказал сотрудник учреждения, российский паспорт им выдадут быстро, уже после 10 июня.

Как рассказал «Известиям» мужчина, его семья решила принять российское гражданство, так как хочет жить на территории Херсонской области в свободной стране, в которой они с супругой будут уверены в своей безопасности. По его мнению, спокойствие и устойчивое развитие в регионе прямо сейчас могут обеспечить только российские подразделения и военно-гражданская администрация.

Раньше Дмитрий был одним из командиров местной бригады украинской территориальной обороны, но быстро разочаровался в киевском режиме после того, как увидел, что украинские радикалы принуждают простых жителей собирать для них разведывательные данные против России и сражаться против ее военных. По его словам, украинские боевики использовали полученные от жителей данные для того, чтобы ударять по населенным пунктам Херсонской области, из-за чего многие из них либо претерпели значительные разрушения, либо и вовсе перестали существовать.

«Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к своим бывшим подчиненным — военнослужащим территориальной обороны, о том, чтобы сделали правильный выбор и пошли по моему пути», — призвал Кузьменко.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта.

24 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. Стремоусов 31 мая подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент России Владимир Путин днем позже ввел упрощенный порядок получения российских паспортов для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщил Стремоусов 4 июня, заявки на получение гражданства РФ подали уже 1,5 тыс человек. Он также добавил, что пока работает всего один паспортный стол, который не справляется со всем потоком заявок, а потому в скором времени на территории региона будут открыты еще как минимум три пункта выдачи.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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