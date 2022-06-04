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В Херсоне около 1,5 тысячи человек обратились за получением гражданства РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Херсоне количество человек, обратившихся с заявлениями в пункт приема документов на получение российского гражданства, достигло почти 1,5 тыс. Об этом 4 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС. Спецоперация на Украине, 4 июня — трансляция
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«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что в скором времени новые пункты приема документов начнут открываться в районах Херсонской области. Первые три появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит курс на интеграцию в Россию вне зависимости от намерения стран-членов Евросоюза отказаться от признания российских паспортов.

2 июня стало известно, что уже около 250 жителей Херсонской области подали заявки на получение российского гражданства.

26 мая Стремоусов отмечал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским. В тот же день Херсонская область приступила к созданию центров выдачи российских паспортов.

24 мая Стремоусов заявлял, что регион не намерен добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы.

Херсонская область была освобождена от украинских националистов в середине марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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