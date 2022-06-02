Около 250 жителей Херсонской области подали заявки на получение паспорта РФ

Около 250 жителей Херсонской области к утру 2 июня подали заявки на получение российского гражданства. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На паспорта подали документы около 250 человек. Заявок очень много», — сказал он ТАСС.

Стремоусов добавил, что обстановка в Херсоне нормальная, город возвращается к мирной жизни.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

1 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в июле. По его словам, у России достаточно ресурсов для того, чтобы принять новые регионы в свой состав.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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