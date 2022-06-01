В Кремле оценили возможное присоединение ЛДНР и освобожденных территорий к РФ

Кремль не сомневается, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей сами примут решение о своем будущем. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал возможное вхождение названных территорий в состав Российской Федерации.

«Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. И как раз жители двух государств, ЛНР и ДНР, и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем», — сказал Песков на брифинге.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Сергей Цеков сообщил, что в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях в течение года могут пройти референдумы о присоединении к России.

Также в среду секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что подконтрольная Вооруженным силам РФ Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений». Что касается Запорожской области, то решение о вхождении в состав РФ, по его мнению, вероятнее всего, поддержат и там.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

31 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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