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Власти Херсонской области заявили о неизменности курса на интеграцию в РФ

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Фото: РИА Новости
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Херсонская область продолжит курс на интеграцию в Россию вне зависимости от намерения стран-членов Евросоюза отказаться от признания российских паспортов. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Херсонская область продолжит интеграцию в Россию несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза. Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Всё больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России», — заявил Стремоусов, добавив, что сам вместе с главой региона Владимиром Сальдо намерен в ближайшее время получить российское гражданство.

Ранее, 6 мая, Стремоусов заявил, что жители области получат право на российское гражданство. До этого, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

2 июня стало известно, что уже около 250 жителей Херсонской области подали заявки на получение российского гражданства. Глава военно-гражданской администрации тогда отметил, что город уже возвращается к мирной жизни.

Для решения проблемы доступности получения социальных выплат военно-гражданская администрация области с 9 мая ввела оплату пенсий в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом. Владимир Сальдо также отметил, что гривна по-прежнему продолжает использоваться в области, но постепенно будет происходить ее замена на рубль.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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