Херсонская область приступила к созданию центров выдачи российских паспортов. Об этом 25 мая сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Военно-гражданская администрация начала работу по созданию центров, чтобы все желающие получили возможность влиться в большую семью Российской Федерации. Это сейчас для нас приоритетное направление. Начата работа по запуску центров на территории Херсонской области», — сказал он «РИА Новости».

Также он заявил, что около 5–7% жителей Херсонской области уже имеют российское гражданство, цифра может достигнуть 90%.

«Уже около 5-7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», — указал Стремоусов.

По мнению Стремоусова, получение российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Позже сообщалось, что первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не намерен добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы. Он также сообщил, что в области русский язык наравне с украинским получит статус государственного. В школах и вузах обучение будет вестись на русском языке, однако по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы, добавил Стремоусов.

23 мая сообщалось, что Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца текущего года.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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