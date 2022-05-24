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В Херсонской области русский язык получит статус государственного
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В Херсонской области русский язык получит статус государственного

В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Херсонской области. Об этом 24 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что в школах и вузах обучение будет вестись на русском языке, однако по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.

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Ранее, 19 мая, итальянский журналист Франко Батталья заявил, что отношение Украины к русскоязычному населению на законодательном и прочих уровнях вызывает определенные сомнения. В публикации он сравнивает процентное соотношение русскоговорящих и украиноговорящих граждан в период с 2012 года по 2021. Так, по данным «Евромайдан-Пресс», за последние годы число носителей русского языка на Украине уменьшилось с 42% до 21%.

Батталья также подчеркивает, что в Конституции Украины от 1996 года русский язык поставлен в один ряд с языками национальных меньшинств, тогда как украинский считается единственным государственным языком.

5 мая сообщалось, что министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины разработало рекомендации по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые ведомство сочтет пропагандистскими. Заменить русскую литературу планируют «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

14 марта сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. В ведомстве отметили, что решение было принято в связи с якобы «широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины», а также с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

11 апреля, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

16 апреля стало известно, что в школах Украины могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Позже, 19 мая, Сальдо сообщил о планах региона войти в состав России. Он отмечал, что область полностью освобождена от украинских боевиков и живет в мирном режиме. Стремоусов отметил, что жители освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области получат право на российское гражданство.

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