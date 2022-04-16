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На Украине предложили отменить преподавание русского языка в школах

Омбудсмен Украины Кремень предложил отменить преподавание русского языка в школах страны
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В школах Украины могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. Соответствующее предложение высказал в субботу, 16 апреля, украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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«Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», — заявил он в эфире телеканала «Прямой».

Учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», добавил Кремень, отметив что соответствующую позицию занимают украинский министр образования и науки, а также образовательный омбудсмен.

Кроме того, он выступил за пересмотр учебной программы по зарубежной литературе, поскольку в ней большое внимание уделяется изучению русских писателей.

11 апреля стало известно, что в Ужгороде Закарпатской области Украины по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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