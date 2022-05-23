В Италии подняли вопрос о положении русскоязычных граждан Украины

Отношение Украины к русскоязычному населению на законодательном и прочих уровнях вызывает определенные сомнения. Об этом в четверг, 19 мая, заявил итальянский журналист Франко Батталья.

В публикации для издания Nicolaporro он сравнивает процентное соотношение русскоговорящих и украиноговорящих граждан в период с 2012 года по 2021. Как уточняет автор статьи, речь идет именно о родном языке, то есть том, который усваивается естественным путем от родителей. Так, по данным «Евромайдан-Пресс», за последние годы число носителей русского языка на Украине уменьшилось с 42% до 21%.

Батталья также подчеркивает, что в Конституции Украины от 1996 года русский язык поставлен в один ряд с языками национальных меньшинств, тогда как украинский считается единственным государственным языком.

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Учитывая эти два факта, журналист задается рядом вопросов: как вышло, что язык, которым пользуется почти половина граждан, считается языком меньшинства и каким образом киевской администрации удалось за столь короткий срок сократить число русскоговорящих.

Кроме того, Франко Батталья сослался на опыт европейских стран в области сохранения и защиты языков, а также их носителей. В частности, он привел в пример Италию и Швейцарию, где многоязычному населению гарантируется неприкасаемость их прав на самоидентификацию в процессе коммуникации.

Ранее, 12 мая, встретились после известий о беспрецедентной дискриминации в отношении русских за рубежом. Такие случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России сегодня происходят в Германии, Испании, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции и других странах Европы.

До этого 21 апреля, председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Также в апреле сообщалось о более 200 уголовных дел, возбужденных в Берлине на почве преступлений против русскоязычных. Большинство из них связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества и насильственными действиями в отношении россиян.

В Москве, в свою очередь, заявили о нарастающем градусе русофобии в мире и призвали россиян быть осторожными. В частности, на это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отмечала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем на Украине.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились после того, как Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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