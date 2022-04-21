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В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных

Der Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел по преступлениям против русскоязычных
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Полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Такими данными в среду, 20 апреля, со ссылкой на представителей правоохранительных органов поделилось немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Большинство из 206 дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, а в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях, отмечается в тексте публикации.

Кроме того, к концу марта были инициированы пять расследований из-за публичной демонстрации символа Z, который в Германии считается знаком поддержки российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению и нападкам. 4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что в Германии было выявлено более 300 преступлений против граждан российского происхождения с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса. При этом в 15 случаях речь шла о насильственных преступлениях.

В начале апреля в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации РФ. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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