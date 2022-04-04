В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины

Свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан было зарегистрировано в Германии с начала проведения спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Она подчеркнула, что всего в отношении граждан российского происхождения было выявлено 308 подобных случаев. Фезер уточнила, что в 15 из них речь шла об актах насилия.

По ее словам, в этот же период было совершено 109 преступлений в отношении выходцев с Украины, при этом 13 из них также сопровождались насилием.

Таким образом, всего на территории Германии с 24 февраля зафиксировали свыше 400 преступлений, направленных против российских и украинских граждан. Фезер пояснила, что противоправные деяния варьировались от повреждения имущества до оскорблений, а также угроз причинения телесных повреждений.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

Между тем 4 апреля в столице Греции во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка получила травмы. Мать девочки рассказала, что из рук ребенка вырвали российский флаг.

31 марта председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. Он также выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

Кроме того, 10 марта стало известно об инциденте с русской девушкой в Мадриде, на которую напала украинка из-за разговора на родном языке. Как рассказала сама пострадавшая, она ехала в метро и говорила по телефону с мамой, когда на нее напала неизвестная.

8 марта в социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи записывают видеоролики, в которых призывают окружающих задуматься о происходящем. По их мнению, никто не заслуживает травли.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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