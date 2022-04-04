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Украинцы напали на ребенка на акции в поддержку России в Афинах

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В столице Греции во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка получила травмы. Об этом сообщает в воскресенье агентство «РИА Новости» со ссылкой на мать пострадавшей.

Она рассказала, что машины двигались колонной, на одном из участков дороги полиция перекрыла им дорогу и указала продолжать движение в другом направлении, где, как оказалось, находились украинцы.

«С двух сторон стояли украинцы, впереди был светофор, и мы не могли проехать. Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг, они его также схватили. Они выбили стекла с обеих сторон», — поделилась женщина.

Как добавила мама девочки, полицейские при этом видели происходящее, однако не пытались остановить нападавших. По ее словам, травму ребенку нанес мужчина.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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«Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: «Не трогайте ребенка!» А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Как может мужчина ударить ребенка? И я не понимаю, зачем полиция направила нас туда, и полиция видела, что там украинцы», — отметила участница автопробега.

Она уточнила, что у девочки двойное гражданство — России и Греции.

1 апреля заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Днем ранее председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. Он также выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

При этом число преступлений против русских в Европе растет. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх 28 марта сообщил, что насчитывается порядка 200 подобных преступлений в неделю. Они варьируются от словесных оскорблений и угроз до физического насилия. Подобную тенденцию он связывает с ситуацией вокруг Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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