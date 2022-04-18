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В бундестаге заявили о давлении на граждан российского происхождения в ФРГ

Депутат бундестага Найок рассказал о жестоком давлении на граждан российского происхождения в Германии
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Граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению и нападкам. Об этом 17 апреля заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок.

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«С начала <спецоперации по защите Донбасса> они [граждане российского происхождения] подвергаются жесткому давлению. Они открыто исключаются, подвергаются стигматизации и нападкам. На них возлагается совместная ответственность за то, на что они сами никак не могут повлиять, не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность», — подчеркнул он в своем заявлении, опубликованном в YouTube.

Политик подчеркнул, что всё это происходит в Германии, которая при этом считает себя либеральной и открытой миру.

В марте в Кремле призывали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркивал он.

В частности, свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан с конца февраля зарегистрировано в Германии. Как рассказала 4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, противоправные деяния варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.

В начале апреля в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации РФ. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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