МИД РФ анонсировал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 1 апреля заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«В настоящее время ведем работу над очередным докладом «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», где планируем, помимо украинской проблематики, затронуть вопросы беспрецедентной русофобской кампании, развернувшейся в мире на фоне начала специальной военной операции», — сказал он в интервью ТАСС.

Также проводится обмен сведениями с профильными российскими неправительственными организациями, которые мониторят текущую ситуацию.

По словам представителя МИДа, с докладами о ситуации с правами человека за рубежом любой желающий может ознакомиться на сайте ведомства. При этом представителям международных организаций эти материалы передаются в первую очередь. В частности, документы передавались по дипломатическим каналам генсеку Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и исполнительным структурам ОБСЕ, добавил Лукьянцев.

Накануне председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. Он также выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

30 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку. При этом, по его мнению, такое отношение к россиянам не связано с ситуацией на Украине, его причины кроются в ненависти к России. Он также подчеркнул, что российские посольства и консульства готовы оказать любое содействие гражданам или русскоязычным людям за рубежом, которые столкнулись с дискриминацией.

При этом число преступлений против русских в Европе растет. Глава федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх 28 марта сообщил, что насчитывается порядка 200 подобных преступлений в неделю. Они варьируются от словесных оскорблений и угроз до физического насилия. Подобную тенденцию он связывает с ситуацией вокруг Украины.

Как отметил 22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время существует мало возможностей защиты граждан России от русофобии за рубежом. Он также выразил надежду, что подобная «истерика не будет идти дальше по нарастающей».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.