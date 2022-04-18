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Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-18 07:56:03">
2022-04-18 07:56:03
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Киевский режим приказал на месте расстреливать украинских военнослужащих, которые хотят сложить оружие, рассказали в Минобороны РФ. В приграничных российских регионах продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности: украинские диверсанты могу снова заявить о себе. Тем временем в Европе разрабатывают сценарии на случай нехватки российского топлива. Больше об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:49
Киевские силы обстреливают вышки связи, чтобы жители освобожденных территорий не могли связаться с родственниками в других регионах и рассказать правду, рассказал «Известиям» член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. О возвращении к мирной жизни, подготовке к празднованию 9 Мая и борьбе с диверсиями читайте в эксклюзивном интервью — «ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах».
Сегодня, 09:36
Более 140 дел возбуждено в Германии из-за поддержки спецоперации России на Украине, подсчитало редакционное объединение RedaktionsNetzwerk Deutschland. Большинство дел связано с демонстрированием латинской буквы Z в знак солидарности с российскими вооруженными силами.
Сегодня, 09:31
Визит на Украину в графике французского лидера Эммануэля Макрон на ближайшие дни не значится, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Президент республики не может наносить символических визитов. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно», — подчеркнул он.
Сегодня, 09:25
Свыше 860 тыс. человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В последние дни поток уменьшился: если раньше границу за сутки пересекали порядка 20 тыс. человек, то сейчас — около 15 тыс.
Сегодня, 09:22
Из Мариуполя за минувшие сутки эвакуирован 421 человек, в том числе 59 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали более 19,3 тыс. человек.
Сегодня, 09:14
МЧС России передало в Донбасс и на Украину пожарно-спасательную технику — автоцистерны, станции комплексной очистки воды, мотопомпы и другие образцы, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области. Кроме того, колонны доставили свыше 700 тонн гуманитарного груза.
Сегодня, 09:04
Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ до 25 апреля. Оно касается воздушных гаваней 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Сегодня, 08:55
Житель Токмака (Запорожская область) показал телеканалу «Известия», что осталось от зданий сельхозпредприятия после обстрела со стороны украинских войск.
Сегодня, 08:48
Дочка Гули, бежавшей с ребенком из города Старобельска в ДНР, только сейчас понемногу перебарывает страх перед громкими звуками. Первые дни боевых действий они просидели в подвале. Сейчас Гуля помогает другим беженцам в церковном штабе помощи в Москве. Корреспонденты «Известий» пообщались с ними и узнали, как события последних месяцев отразились на их судьбах. Подробнее в нашем материале — «Я понимала, что должна сделать все, чтобы спасти ребенка».
Сегодня, 08:37
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК). Выпущено 14 снарядов калибром 122 мм.
Сегодня, 08:14
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян, которая велась с Украины. Украинский разработчик приложений несколько сотен тысяч раз пытался списать средства из накопленной базы клиентов.
Сегодня, 08:10
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают «Аллигаторы» — вертолеты Ка-52, которые являются основой фронтовой авиации российских вооруженных сил.
Сегодня, 08:03
Центробанк России с сегодняшнего дня возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам.
Сегодня, 07:56
Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военнослужащих в Мариуполе «поставит точку» в переговорах. В этом нет логики, отметил в беседе с «Известиями» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Эти слова адресованы не Москве, а Западу, подчеркнул он. Подробнее об этом и ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие.
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