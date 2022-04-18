Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Киевский режим приказал на месте расстреливать украинских военнослужащих, которые хотят сложить оружие, рассказали в Минобороны РФ. В приграничных российских регионах продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности: украинские диверсанты могу снова заявить о себе. Тем временем в Европе разрабатывают сценарии на случай нехватки российского топлива. Больше об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».