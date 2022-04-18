Аналитик разъяснила особенности покупки наличной валюты в банках РФ

Несмотря на то что Банк России смягчил ограничения и возобновил возможность продавать наличную валюту в банках с 18 апреля, по факту приобрести валюту останется по-прежнему затруднительным. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в понедельник.

Аналитик пояснила, что купить в кассах банка наличную валюту с сегодняшнего дня можно только ту, которую могли занести другие граждане, начиная с 9 апреля. То есть если кто-то принес деньги в банк и открыл вклад или продал какой-то объем валюты, другие могут ее приобрести.

«Учитывая, что ставки по валютным вкладам снизились, вероятно, объемы этой валюты совсем не велики», — предположила она.

Она отметила, что если кому-то удастся приобрести наличную валюту, то это можно расценивать как везение.

«Либо же придется проводить длительное время у кассы банков и ждать, пока валютные денежные средства будут поступать в кассу», — добавила Веретенникова.

Ранее в этот же день ЦБ сообщил, что в период с 18 апреля по 9 сентября этого года банки вновь могут продавать наличную валюту. Однако торговать можно только той валютой, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

15 апреля регулятор принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. С 11 апреля ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Кроме того, с 11 апреля регулятор снизил ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых. Он отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.