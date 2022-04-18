Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту в банках

Банк России возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Об этом сообщается в понедельник, 18 апреля.

Так, в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки могут продавать наличную валюту.

Уточняется, что продаже подлежит только та валюта, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

О том, что Банк России возобновит с 18 апреля продажу банками наличной валюты стало известно 8 апреля.

Ранее, 15 апреля, ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики.

Неделей ранее ЦБ РФ подтвердил отмену комиссии на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор в сообщении отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.