ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 17,00% годовых

Центробанк (ЦБ) РФ с 11 апреля снизит ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба банка.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Следующее собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 29 апреля.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%.

Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.