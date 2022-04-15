ЦБ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора России

Центробанк принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Накануне зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что российская банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности.

18 марта Ассоциации банков России сообщили, что подъем ключевой ставки ЦБ РФ, вероятно, приведет к тому, что к концу текущего года банки потеряют около 210 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов.

В ассоциации отметили, что финансовые организации пошли навстречу ЦБ и стали повышать ставки, чтобы сдержать отток клиентов. Однако у банков остался кредитный портфель, который был выдан по фиксированным ставкам.

24 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан.

Банк России принял данную меру на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничительных мер, в том числе заморозка части резервов ЦБ, последовали в ответ на российскую операцию по защите Донбасса.

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