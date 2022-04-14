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ЦБ сообщил о структурном профиците ликвидности банковской системы РФ

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Российская банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

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«Ситуация с ликвидностью в банках на сегодня полностью нормализовалась, российская банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности», — заявил Заботкин, выступая в Госдуме.

18 марта Ассоциации банков России сообщили, что подъем ключевой ставки ЦБ РФ, вероятно, приведет к тому, что к концу текущего года банки потеряют около 210 млрд рублей из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов.

В ассоциации отметили, что финансовые организации пошли навстречу ЦБ и стали повышать ставки, чтобы сдержать отток клиентов. Однако у банков остался кредитный портфель, который был выдан по фиксированным ставкам.

24 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан.

Банк России принял данную меру на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничительных мер, в том числе заморозка части резервов ЦБ, последовали в ответ на российскую операцию по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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