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Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

ЦБ РФ с 11 апреля отменит комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров
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Центробанк России (ЦБ РФ) подтвердил отмену комиссии на покупку валюты через брокеров, о чем регулятор сообщил в пятницу, 8 апреля.

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«Банк России с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также с 11 апреля ЦБ РФ отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров», — сказано в сообщении.

ЦБ также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

Ранее в этот день стало известно о намерении ЦБ РФ отменить комиссию при покупке валюты. Информация появилась в информационной записке, адресованной регулятором брокерам российских банков.

Также в этот день Центробанк распорядился возобновить с 18 апреля продажи наличной валюты гражданам и смягчил временный порядок операций с ней.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор в сообщении отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

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