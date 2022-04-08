Банки узнали о готовности ЦБ РФ отменить комиссию при покупке валюты

Центробанк (ЦБ РФ) с 11 апреля намерен отменить комиссию в 12% на покупку валюты для брокеров, говорится в предписании регулятора для брокеров, которое в пятницу, 8 апреля, было размещено в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции»

«Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций. Комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день стало известно о намерении Центробанка с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор в сообщении отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

В феврале ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20%. Тогда это объяснялось мерами поддержки финансовой и ценовой стабильности, необходимостью защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.