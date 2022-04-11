Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов посетить Киев, если его визит принесет пользу в вопросе урегулирования. Об этом он рассказал 11 апреля в эфире BFM TV.

«Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство. Я продолжу звонить президенту Зеленскому и президенту Путину», — указал он.

7 апреля французский президент выразил мнение, что ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь. Днем позднее Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

В настоящее время во Франции проходят выборы президента. В понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней стало известно, что глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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