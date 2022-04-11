Макрон выиграл в первом туре президентских выборов во Франции

Глава французского государства Эммануэль Макрон после подсчета 100% бюллетеней набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Об этом свидетельствуют данные МВД страны.

Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

При этом явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Как отметил в понедельник в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, высокий процент голосов у Марин Ле Пен в ходе первого тура президентских выборов объясняется тем, что она сделала акцент именно на экономических вопросах.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе. Таким образом, это Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

3 марта Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».