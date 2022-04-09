В Париже прошел митинг против политики Макрона

Активисты «желтых жилетов» в субботу, 9 апреля, в так называемый день тишины — за сутки до президентских выборов — вышли на улицы Парижа.

Митингующие выступили против политики действующего французского лидера Эммануэля Макрона. В руках у них были антипрезидентские плакаты и файеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё.

«Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

В это время президент Франции уехал за город, в свое имение в Па-де-Кале.

«Многие во Франции не хотят голосовать за Макрона. Никто не хочет давать ему карт-бланш на самом деле, так что расстановка сил может серьезно измениться», — заявила жительница Парижа Ширли Тила-Франсуа.

Лидеры профсоюзов в случае переизбрания Макрона уже обещают небывалые акции протеста.

За неделю до первого тура президентских выборов кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), сократила отставание от действующего лидера Макрона. Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживают 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая — хоть и очень небольшая — вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

Первый тур выборов президента Пятой республики запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е число. Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».