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Ле Пен сократила отставание от Макрона за неделю до выборов

Опрос: разрыв между Ле Пен и Макроном сократился за неделю до выборов президента Франции
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Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в преддверии первого тура выборов президента Франции сократила отставание от действующего лидера Эмманюэля Макрона. Это следует из опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP), опубликованного в газете Le Journal du Dimanche.

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Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5%, до 22%. Макрона поддерживает 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

На третьем месте сейчас находится Жан-Люк Меланшон (15%, +2% за две недели), четвертом — Эрик Земмур (10,4%) и на пятом — глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс (9%).

Опрос был проведен с 31 марта по 1 апреля, в нем принимали участие полторы тысячи граждан Франции.

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

До этого, 16 марта, кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс обсыпали розовым порошком. Причины произошедшего не уточняются.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е число.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

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