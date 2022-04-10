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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Во Франции в 9 часов утра 10 апреля стартовал первый тур президентских выборов
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. По всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.

Двое для дворца: как соперником Макрона вновь стала Марин Ле Пен
И кому прочат победу на выборах президента Франции

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе, пишет «Газета.Ru».

За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее в этот день лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино предположил, что Ле Пен проводит свою последнюю избирательную кампанию. Асселино, который и сам ранее был кандидатом в президенты Франции, напомнил, что Ле Пен уже участвовала в выборах в 2011 и 2017 годах и ни разу их не выигрывала. В случае проигрыша и в третий раз она может остаться на посту своей партии или вообще уйти из политики.

Накануне во Франции активисты «желтых жилетов» в так называемый день тишины — за сутки до президентских выборов — вышли на улицы Парижа, протестуя против политики действующего французского лидера. В руках у них были антипрезидентские плакаты и файеры. В случае переизбрания Макрона лидеры профсоюзов пообещали небывалые акции протеста.

За неделю до первого тура президентских выборов Ле Пен, согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), сократила отставание от Макрона. Согласно ему, рейтинг Ле Пен за две недели вырос на 3,5% — до 22%. Макрона поддерживают 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая — хоть и очень небольшая — вероятность того, что Ле Пен опередит Макрона.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».

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