Пять лет — один ответ: чего дальше ждать от выборов президента Франции

Во второй тур выборов президента Франции проходят действующий лидер Эммануэль Макрон и его давняя соперница, глава ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом говорят экзитполы, опубликованные вечером 10 апреля. Такой же расклад был на предыдущих выборах — в 2017 году. Правда, теперь, говорят опрошенные «Известиями» эксперты, разрыв между двумя финалистами будет гораздо меньше. Аналитики уверены: Эммануэль Макрон пойдет на второй срок — однако впереди его ждет «третий», «социальный тур» французских выборов, когда на авансцену выйдут социально-экономические вопросы.

От флага к кошельку

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. В нем поучаствовали 12 кандидатов. Из них в топ-5 вошли действующий президент, основатель центристской партии «Вперед, республика!» Эммануэль Макрон, лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, ветеран французских президентских гонок, лидер крайне левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, глава центрального региона Иль-де-Франс, кандидат от правоцентристских «Республиканцев» Валери Пекресс и ультраправый журналист, глава созданной несколько месяцев назад партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Предварительные итоги стали известны после 21:00 по Москве, когда закрылись избирательные участки. Они показали вполне ожидаемый результат: во второй тур, который состоится через две недели, 24 апреля, проходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен — у них, по данным телеканала BFMTV, 28,5 и 24,2% соответственно. К 23:45 по Москве, когда было подсчитано 67% голосов, по информации МВД Франции, у Эммануэля Макрона было 27,02%, а у Марин Ле Пен — 26,83%.

Несмотря на то что Эммануэль Макрон оставался бессменным лидером этой гонки и по-прежнему считается главным кандидатом на президентский пост, за последний месяц соотношение сил среди кандидатов поменялось драматическим образом. 9 марта, по данным — здесь и далее — Французского института общественного мнения IFOP, когда уровень поддержки президента достиг своего пика и составил 31,5%, его ближайшая соперница Марин Ле Пен претендовала только на 18,5% голосов; поддержка трех других кандидатов находилась в районе 12%.

Однако с того момента популярность Эммануэля Макрона пошла на спад, а Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, напротив, начали набирать темп и укреплять свои позиции. В итоге 8 апреля, за два дня до выборов, разрыв между ними был настолько мизерным, что исход первого тура и перспективы второго стали выглядеть уже далеко не так предсказуемо: накануне голосования у Эммануэля Макрона было 26%, у Марин Ле Пен — 24%, а у Жан-Люка Меланшона – 17%; два других кандидата остановились на 9%.

Предвыборная кампания действующего президента была минимальной — о ней он сообщил 3 марта, за день до крайнего срока, когда кандидаты могли объявлять о своем выдвижении. За 37 дней он провел одну пресс-конференцию, на которой представил свою программу, один митинг и одну встречу с избирательным штабом. Его приоритетом стало урегулирование конфликта на Украине — о вовлеченности в этот процесс говорит хотя бы то, что за один лишь март он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным как минимум семь раз.

Тогда дипломатические усилия Эммануэля Макрона обеспечили ему рост поддержки среди сограждан. Однако за месяц положение на Украине отошло на второй план — его потеснили экономические и социальные вопросы. Как сообщил 7 апреля BFMTV, ссылаясь на опрос компании Odoxa, 77% французов «менее уверены» в будущей экономической стабильности — их беспокоит инфляция и рост цен.

— «Эффект флага» (фр. l’effet drapeau — явление, при котором граждане объединяются вокруг лидера страны. — «Известия») ослабевает, ему на смену приходит так называемый эффект кошелька (фр. l’effet porte-monnaie), и это делает уязвимыми позиции президента, — пояснил «Известиям» бывший сенатор Франции от «Республиканцев», ныне старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе. — Вторая же причина заключается в том, что Марин Ле Пен избавилась от шокирующих и резких заявлений, которыми всегда было известно «Национальное объединение», она делает всё для того, чтобы люди не пугались. Ее былой стиль перехватил Эрик Земмур.

Вперед в 2017-й

Программа Марин Ле Пен значительно отличается от подхода Эммануэля Макрона. Так, она призвала не вводить против России санкции, которые могут ударить по французам, при этом она подтвердила, что, если ее выберут президентом, оставит в силе уже введенные меры. В эту кампанию Марин Ле Пен традиционно критиковала Евросоюз, ратовала за то, чтобы делать Пятую республику более независимой от ЕС, и настаивала на ее выходе из НАТО.

По словам экспертов, в то время как президент страны больше концентрировался на внешней политике, его сопернице удалось перехватить темы, которые сейчас близки большинству французов.

— Один из центральных вопросов для избирателя — это идентичность и трансформация французского общества. С ним тесно связана проблема иммиграции, но нельзя сказать, что она центральная для Макрона, — сказала «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — И Ле Пен, и Меланшон — каждый на своем фланге политического спектра — это кандидаты недовольных. И хотя у Франции довольно неплохие экономические показатели, Макрон всё же воспринимается как президент кризисов. «Желтые жилеты» были показателем недовольства; множество французов также были недовольны политикой президента в период пандемии. Именно поэтому мы видим такой широкий протестный электорат и высокие рейтинги у крайних — левых и правых — противников Макрона.

На нынешних выборах французские граждане должны будут сделать выбор между теми же кандидатами, что и на предыдущих: в 2017 году Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен уже встречались во втором туре, и тогда первый кандидат одержал разгромную победу, набрав 66,1% голосов. Теперь, считают аналитики, разрыв между ними будет несколько другой.

— Все опросы показывают, что выиграет Макрон, но с гораздо меньшим опережением, чем в 2017 году, — разрыв будет в 5–7 пунктов, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. — В 2017 году все устали от постоянного чередования у власти двух партий — социалистов и «Республиканцев», и это помогло новому кандидату. Сегодня у Макрона уже нет былого отблеска новизны, он стал частью политической системы. А поскольку отторжение политического истэблишмента сохранилось, сегодня то, что работало на Макрона в 2017 году, работает против него.

Реформы президента расценивались как наступление на права трудящихся, отмечает эксперт, да и его самого воспринимали как человека высокомерного, который не понимает и не принимает озабоченности простых французских граждан. На это накладывается изменившаяся риторика Марин Ле Пен — в последние годы она старалась сделать свое «Национальное объединение» рукопожатной партией и в какой-то мере ей это удалось, резюмировал Андрей Кудрявцев.

По мнению Жана Бизе, победу во втором туре вновь одержит Эммануэль Макрон; настоящие же трудности для него начнутся какое-то время спустя.

— Я не переживаю за исход выборов, но меня очень сильно беспокоит «третий тур», — отмечает он. — Под ним я подразумеваю «тур социальный», который наступит через несколько месяцев. Растет проблема покупательской способности — ее особенно заострил конфликт на Украине.

Единственный способ справиться с «третьим туром» — это собрать прогрессистские силы, причем со всех сторон, подытожил Жан Бизе.